Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На вулкане Шивелуч (Камчатский край) произошел пепловый выброс на высоту 4 км, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в воскресенье.

"Шлейф распространился в юго-западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, что может угрожать низколетящим воздушным судам.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.