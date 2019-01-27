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На Магнитогорском металлургическом комбинате возник пожар

Есть обновление от 09:57

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Технологический пожар возник на Магнитогорском металлургическом комбинате утром в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В 9:00 (местного времени) поступило сообщение о технологическом пожаре на ленте углеподачи в башне площадью 25 кв. м на высоте 30 м Магнитогорского металлургического комбината. Процесс не нарушен, но производственную мощность чуть сбавили", - сказали в пресс-службе.

Погибших и пострадавших, а также угрозы соседним зданиям нет, сообщили в МЧС.

"Сил и средств достаточно", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в тушении задействовано 57 человек и 17 единиц техники.

Со своей стороны представитель ММК сообщил агентству "Интерфакс", что "возгорание произошло в галерее В-4 углеподготовительного цеха".

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Теги: ММК
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На Магнитогорском металлургическом комбинате возник пожар

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