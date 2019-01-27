Площадь пожара на Магнитогорском металлургическом комбинате составила 770 кв. м.

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пожарные взяли под контроль технологическое возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате, на одном из участков пожар ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар возник в транспортной системе подачи угля доменной печи на общей площади 770 кв. м. Ликвидирован по первому боевому участку на площади 320 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, пожаром охвачено 450 кв м.

В МЧС отметили, что пострадавших нет; продолжается тушение с привлечением пожарного поезда.