Семь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в крымском аэропорту

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Симферополя в воскресенье не принимает и не отправляет рейсы из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.
"Семь самолетов ушли на запасные аэродромы Краснодарского края в связи с ограничением видимости в аэропорту Симферополя, связанным с туманом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, не долетели до Крыма самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга, они отправились в Сочи, Анапу и Краснодар.
Всего на прибытие и вылет в аэропорту Симферополя задерживается 14 рейсов. Точного прогноза по улучшению погодных условий на данный момент нет.
Аналогичная ситуация в аэропорту крымской столицы сложилась в пятницу, когда из-за тумана было задержано около 20 рейсов.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.
Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.