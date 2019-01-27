Семь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в крымском аэропорту

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Симферополя в воскресенье не принимает и не отправляет рейсы из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"Семь самолетов ушли на запасные аэродромы Краснодарского края в связи с ограничением видимости в аэропорту Симферополя, связанным с туманом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, не долетели до Крыма самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга, они отправились в Сочи, Анапу и Краснодар.

Всего на прибытие и вылет в аэропорту Симферополя задерживается 14 рейсов. Точного прогноза по улучшению погодных условий на данный момент нет.

Аналогичная ситуация в аэропорту крымской столицы сложилась в пятницу, когда из-за тумана было задержано около 20 рейсов.