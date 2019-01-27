Крымский аэропорт возобновил прерванную туманом работу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Симферополя, который в воскресенье с утра не обслуживал рейсы из-за тумана, начал принимать и отправлять самолеты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"Погода улучшилась, позволяет производить взлетно-посадочные операции. Мы начинаем принимать воздушные суда. Из восьми судов, которые были на запасных аэродромах, четыре уже летят к нам. И те самолеты, которые находились в аэропортах отправления - шесть самолетов ждали в Москве, тоже направляются в нашу сторону", - сказал собеседник агентства.

Туман опустился на крымскую столицу в воскресенье утром, вылетевшие в Симферополь самолеты отправлялись на запасные аэродромы в Сочи, Анапу и Краснодар. Всего на прибытие и вылет было задержано около 20 рейсов.

Аналогичная ситуация в крымском аэропорту сложилась в пятницу, когда из-за тумана было задержано также около 20 рейсов.