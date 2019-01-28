Уволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района Саратова, по чьей инициативе сотрудники школы №95 в 20-градусный мороз складывали снег в мешки, сообщается в понедельник на сайте мэрии.

"Установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по соцсфере и директору школы №95.

Учителей школы в Саратове вывели на уборку снега в 20 градусов мороза. Снег они убирали в мусорные мешки. Теперь администрация города обещает провести проверкуhttps://t.co/MwlFrRBH1U pic.twitter.com/eLxi3AQzJn — Телеканал Дождь (@tvrain) 27 января 2019 г.

Накануне депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в соцсетях фото, где видно, как учителя лопатами грузят снег в строительные мешки. "Не знаю, кто придумал в мороз выводить учителей на уборку снега в мешки. Уверен, мэр Саратова Исаев разберется в ситуации вместе с министерством образования. И применят административные меры. Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем", - подписал Панков фото.

"Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям", - заявил депутат.

В ответ мэрия распространила официальный комментарий, пообещав провести служебную проверку по данному факту.

"25-26 января в связи с погодными условиями занятия в общеобразовательных учреждениях Саратова были отменены. Для сотрудников школ дни, в которые отменяются занятия, являются рабочими. Поскольку в Саратове был сильнейший снегопад, справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы №95 были организованы работы по уборке снега", - говорилось в пресс-релизе мэрии.