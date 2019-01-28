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Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублей
Фото: ТАСС, Игорь Кубединов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сделал замечание начальнику департамента управления молодежной политики Екатерине Четошниковой, которая в интервью местным СМИ заявила о завышенных требованиях молодых специалистов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-центре правительства региона в понедельник.

"Губернатор объявил замечание Екатерине Четошниковой. Он пояснил, что допускать такие заявления, как сделанное Четошниковой накануне в интервью информационному агентству по вопросу низкой заработной платы молодых педагогов, недопустимо. Несмотря на это, краевое правительство при этом ни в коем случае не откажется от продолжения прямого и открытого общения со всеми СМИ", - сказали в пресс-центре.

Возумщение общественности вызвало интервью информационному агентству "Амител", в котором на вопрос корреспондента о раздражении молодых педагогов с заработной платой в 9 тыс. рублей в месяц, Четошникова ответила: "Завышенные требования - это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес".

"Каждый из нас должен понимать, что, общаясь с широкой аудиторией, он представляет все правительство края. Это большая ответственность. Поэтому нужно тщательней продумывать свои формулировки и строго придерживаться общей политики, публично объявленной в программных выступлениях губернатором. А как раз одно из ключевых положений политики краевых властей - это усиленная работа над ростом заработной платы в крае вообще, и у бюджетников в частности", - процитировали в пресс-центре слова Томенко.

Министерству образования Алтайского края и управлению по труду и занятости населения поручено подробно проинформировать жителей региона о ситуации с оплатой труда педагогов в системе общего образования, представив анализ фактического положения дел в этой сфере за 2018 год и планы на 2019 год.

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Теги: Алтай

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