В Калининградской области украли скульптуру котенка из сена весом более тонны

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Зеленоградском районе Калининградской области неизвестные украли стилизованную скульптуру котенка, сделанную на основе рулона сена, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Неизвестные похитили котенка, который вместе с кошкой встречал всех, кто направляется в Зеленоградск через Сосновку. Стилизованную кошку в начале курортного сезона изготовили фермеры на основе трех рулонов из сена и по согласованию с муниципалитетом установили недалеко от дороги. Путешественники останавливались и фотографировались на этом месте. В декабре рядом появился котенок", - говорится в сообщении.

По информации замглавы администрации района Павла Боровикова, скульптура весит около 1,2 тонны. "Как неизвестные умудрились его похитить, остается загадкой. Почему они не тронули кошку - тоже не понятно", - сказал Боровиков.