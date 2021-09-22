Пожилой рязанец украл чугунный забор весом 160 кг

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя Клепиковского района Рязанской области мужчину, укравшего четыре секций чугунного ограждения сквера общим весом около 160 кг, сообщила в среду пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился представитель администрации Болоньского сельского поселения и сообщил, что из металлического ограждения сквера в поселке пропали четыре секции. Кто-то грубо демонтировал их из земли и унес, хотя каждая секция весит около 40 килограмм.

Первым делом оперативники проверили пункты приема вторсырья. В одном из них были обнаружены две пропавшие секций. Выяснилось, что эти изделия сдал 60-летний местный житель. Полицейские осмотрели его квартиру и гараж во дворе дома. В гараже оперативники обнаружили еще две похожие секции и изъяли их.

"По предварительной информации, житель поселка приметил в сквере место, которое показалось ему удобным для того, чтобы незаметно забрать секции ограждения. За несколько ходок мужчина перенес секции в свой гараж у дома. Затем две секции были реализованы, а остальное злоумышленник решил сбыть позже, потому что очень устал от транспортировки чугунных изделий", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.