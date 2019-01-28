Житель Тольятти, убивший жену и прятавший ее труп в "Газели", получил 8,5 лет колонии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Автозаводский районный суд Тольятти в понедельник вынес приговор местному жителю, который убил жену из ревности и спрятал ее труп в "Газели".

Заместитель районного прокурора Дмитрий Морозов сообщил агентству "Интерфакс", что суд признал мужчину виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) и приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима.

Тело женщины было обнаружено 24 сентября 2018 года в термобудке автомобиля "Газель", припаркованного около дома на улице Дзержинского в Тольятти. К тому времени труп пролежал в машине около трех недель.

По версии следствия, осужденный убил свою супругу из ревности. Он пытался скрыться в соседнем регионе, но вскоре был задержан оперативниками.