Под Волгоградом задержали мужчину с трупом бывшего однокурсника в пледе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области завели уголовное дело в отношении мужчины, который убил однокурсника и попытался избавиться от тела, завернув его в плед, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в региональном управлении СК.

"16 февраля в 5:30 по местному времени (6:30 мск) экипажем ГИБДД в городе Волжском Волгоградской области был замечен молодой человек, который нес в руках крупногабаритный предмет, завернутый в плед. Стражи порядка остановили волжанина и выяснили, что в большом свертке находится тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями", - сказала Рудник.

Выяснилось, что мужчина скончался еще 12 февраля. В этот день он пришел в гости к своему другу, бывшему однокурснику. В какой-то момент между приятелями произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища сначала ударил гостя по голове, а затем набросился на него с отверткой. Почти неделю тело убитого пролежало в квартире подозреваемого. Избавиться от него он решил лишь 16 февраля.

"Изначально свою причастность к убийству друга мужчина отрицал, но под давлением собранных улик подозреваемый признался в содеянном. С его участие уже проведена проверка показаний на месте", - отметила Рудник.