Более 30 российских детей вернутся на родину из Ирака в начале февраля

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Более 30 российских детей, которых матери вывезли в Ирак, планируется вернуть на родину в начале февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова журналистам в понедельник.

Она отметила, что формирование документов на этих детей должно закончиться уже в начале февраля, через неделю после этого может быть осуществлен вылет.

По ее словам, планируется вывезти 39 детей, однако у некоторых из них все ещё не решены сложности с определением родства, это в настоящий момент доказывается через сбор ДНК и оформление необходимых документов.

Уполномоченный отметила, что большая часть детей не старше трёх лет, многие из них родились уже в Ираке, что создаёт дополнительные трудности с подтверждением их гражданства.

По информации МИД РФ, в Ираке в 2018 году находились 115 российских детей, матери которых содержатся в тюрьме в Багдаде.

30 декабря спецрейсом МЧС в сопровождении уполномоченного по правам ребенка из Ирака в Россию были доставлены 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет.