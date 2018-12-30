Спецрейс МЧС из Багдада доставил в Подмосковье 30 российских детей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Самолет, вылетевший из Ирака с 30 российскими детьми, приземлился в подмосковном Раменском, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Только что самолет МЧС России совершил посадку в подмосковном аэропорту Раменское. Он доставил спецрейсом из Багдада тридцать российских детей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он отметил, что это свидетельство выполнения поручения президента России Владимира Путина о спасении женщин и детей, оказавшихся в Сирии и Ираке.

"У малышей при рождении никто не спрашивал, хотят ли они появиться на свет в охваченных войной и разгулом международного терроризма странах. Если мы не вернем домой, они станут добычей западных спецслужб", - сказал Кадыров.

"Хочу еще раз заверить президента России Владимира Путина, что мы выполним его поручение в полном объёме, не прекратим поиски и возвращение граждан России, пока в Ираке и Сирии остаются хотя бы один ребёнок и одна женщина", - сказал он.