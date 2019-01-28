Пьяного авиадебошира сняли с рейса Ростов-на-Дону - Петербург

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В аэропорту "Платов" задержали пассажира рейса "Ростов-на-Дону - Санкт-Петербург", отказавшегося выполнять требования командира самолета, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что принял решение об отстранении от полета одного из пассажиров, так как он по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался выполнять требования командира воздушного судна занять место согласно посадочному талону. Полицейские доставили жителя Ростовской области в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Платов", - говорится в сообщении.

На задержанного составлены административные протоколы по статьям о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна.