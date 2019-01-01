Мужчину после пьяного дебоша в самолете "Сочи-Москва" оштрафовали

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Авиадебошир, летевший рейсом из Сочи в Москву, привлечен в Воронеже к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД России.

"Сотрудники транспортной полиции доставили пассажира в дежурную часть Юго-Восточной ЛУ МВД России на транспорте. Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД Ирины Волк.

Ранее сообщалось, что из-за дебоша полет лайнера пришлось экстренно прервать и совершить посадку в Воронеже. Источник в службах аэропорта Воронежа сообщал, что во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски.

Сообщалось, что дебош в бизнес-классе лайнера рейса Сочи-Москва устроил хоккеист.