Пассажирский поезд столкнулся с трактором в Курской области

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд сообщением Москва-Белгород столкнулся с грузовым погрузчиком на железнодорожном переезде в Солнцевском районе Курской области в понедельник, пострадал один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел в 12:40. "В грузовом погрузчике находился водитель. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба ЮВЖД сообщила, что водитель трактора выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом, "грубо нарушив правила дорожного движения". По данным ведомства, машинист поезда подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате инцидента пассажиры поезда не пострадали. На график движения других поездов происшествие не повлияло.