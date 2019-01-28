Спикер парламента Калининграда усомнился в идее назвать улицу именем убитого мэра Гданьска

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин сомневается в целесообразности появления в городе улицы имени Павла Адамовича - убитого мэра Гданьска.

Отвечая в эфире радиостанции "Комсомольская правда Калининград" на вопрос о петиции с такой просьбой, Кропоткин заявил, что не подписывал её.

"Я был знаком с мэром. Очень сожалею о произошедшем, это трагедия и варварство. Я считаю, что у нас улицу... Ну, в Гданьске они обязаны назвать в честь своего... У нас есть свои мэры, свои великие люди. И я считаю, что это именно должно быть в таком направлении", - сказал Кропоткин.

Как сообщалось, мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого было совершено нападение жителем города, умер 14 января 2018 года.

Жители Калининграда создали на сайте Change.org петицию с предложением назвать именем Адамовича одну из улиц города. Петиция адресована главе администрации Калининграда Алексею Силанову. На середину дня 28 января петицию подписали более 2200 человек.