Калининградцы предложили назвать улицу именем убитого мэра Гданьска Адамовича

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Жители Калининграда предлагают назвать одну из улиц города именем убитого мэра Гданьска Павла Адамовича.

Петиция с таким предложением размещена на сайте www.change.org активистами "Право на город, Калининград".

В обращении говорится о том, что многие калининградцы восприняли трагическую гибель Адамовича как свою собственную. "За годы, что Адамович руководил Гданьском, этот город стал настоящим побратимом Калининграда. Во многом это было результатом политики открытости, партнерства и гостеприимства, которую проводил Павел Адамович, его больших личных усилий по построению диалога Польши и России, развития добрососедства между Гданьском и Калининградом", - говорится в тексте петиции.

В знак признания заслуг бывшего мэра Гданьска калининградцы просят назвать его именем одну из улиц в областном центре и сквер Российско-польской дружбы. Петиция адресована главе администрации Калининграда Алексею Силанову. Ее подписали уже более 600 человек.

Как сообщалось, 14 января градоначальник Гданьска Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении арестован.