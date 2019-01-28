Навальный через суд будет добиваться наказания для назначенного ему госзащитника

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в середине февраля рассмотрит жалобу Алексея Навального о признании незаконным решения Адвокатской палаты Москвы, отказавшейся наказывать адвоката, работавшего по назначению на его процессе по делу о продлении оппозиционеру испытательного срока.

"Жалоба Навального на решение Адвокатской палаты, которая отказала в возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката, назначенного ему судом, поступила в суд. Досудебная подготовка по делу назначена на 18 февраля в 15:00", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

В июне 2018 года Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН продлил Навальному испытательный срок на один год, до 8 июля 2019 года, по делу "Кировлеса". В заседании интересы оппозиционера представляла адвокат Лидия Маликова, назначенная ему судом.

Как позже пояснила агентству адвокат Навального Ольга Михайлова, назначенный судом защитник не имел права представлять интересы оппозиционера при наличии у него адвоката по соглашению.

По мнению Навального и его адвокатов, госзащитником был грубо нарушен Кодекс адвокатской этики. В связи с этим, оппозиционер заявил, что будет добиваться наказания для Маликовой, вплоть до лишения ее статуса.

8 февраля 2017 Ленинский районный суд Кирова года приговорил Навального и Петра Офицерова к условному наказанию на срок пять и четыре года соответственно с испытательным сроком 1,5 года по делу о хищении в "Кировлесе".