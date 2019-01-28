Умер бывший участник ГКЧП Александр Тизяков

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков, который в период августовского путча 1991 года вошел в созданный тогда Госкомитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), умер в возрасте 92 лет, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Прощание с Тизяковым пройдет 29 января. Похоронен он будет в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище.

Тизяков родился в деревне на территории нынешнего Татарстана, воевал. Работал шофером, занимался комсомольской работой на Уралхиммаше, стал комсоргом ЦК ВЛКСМ на первой послевоенной Всесоюзной стройке - Свердловском заводе ЖБИ. С 1956 по 1991 годы работал на Машиностроительном заводе имени Калинина (ЗиК): технологом, секретарем парткома, замначальника литейного цеха, заместителем главного инженера по металлургическому производству, главным инженером и генеральным директором предприятия. Под его руководством на ЗиК было создано и поставлено на вооружение более двадцати видов зенитно-ракетных комплексов, в том числе зенитно-ракетная система С-300В. В 1988 году Тизяков возглавил Ассоциацию государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, а затем стал вице-президентом промышленного Союза СССР.

В 1991 году Тизяков и еще семь высших руководителей бывшего СССР являлись членами Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП): вице-президент СССР, председатель ГКЧП Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, первый заместитель председателя Совета обороны Олег Бакланов, председатель КГБ Владимир Крючков, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев. Все они после провала августовского путча были арестованы (кроме Пуго, который покончил собой при аресте). Однако позже, в 1994 году, все они еще до суда были амнистированы указом президента Бориса Ельцина.

После выхода на пенсию Тизяков был членом экспертного совета при правительстве РФ, членом технического совета при губернаторе Свердловской области.

К настоящему времени в живых остались только двое из восьми бывших членов ГКЧП - 94-летний Язов и 86-летний Бакланов.