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Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. За это время он вывел советские войска из Афганистана.

Язов также был членом ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК с 1987 года, а с 1990 года - членом президентского совета СССР и затем членом Совбеза СССР.

В августе 1991 года он как член ГКЧП дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали по прилете во "Внуково" из Фороса и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и приговорил к десяти годам лишения свободы.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны Язов был награжден орденом Красной Звезды.

4 февраля 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу вручил Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени за "большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи", а также юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Также маршал был кавалером многочисленных наград СССР, России и иностранных государств, в том числе двух орденов Ленина, ордена Красного Знамени, ордена Октябрьской революции, ордена "За заслуги перед отечеством" IV степени, ордена Почета, ордена Александра Невского, ордена Святого князя Димитрия Донского.

Сергей Шойгу Дмитрий Язов СССР КПСС ГКЧП Афганистан Минобороны

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