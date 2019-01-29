В России

Крыша многоквартирного дома под Волгоградом просела из-за снега

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Жильцов многоквартирного дома в Камышинском районе Волгоградской области эвакуировали ночью после двух хлопков, которые, как выяснилось впоследствии, были вызваны проседанием крыши под тяжестью снега. Об этом сообщил во вторник агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

"Сегодня около 5:00 по местному времени (4:00 по Москве) в поселке Мичуринском Камышинского района жильцы двухэтажного двухподъездного дома, где расположены 12 квартир, ночью услышали два хлопка. На место после сообщения о случившемся прибыли все экстренные службы", - сказал он.

По его словам, жильцы дома временно были эвакуированы.

"Выяснилось, что под тяжестью выпавшего снега просела крыша здания - сломались балки и шифер. Никто не пострадал", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что дом был построен в 1986 году. Свет и газ не отключали. В настоящее время жильцы вернулись в свои квартиры. Кровлю дома начнут ремонтировать во вторник.

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Теги: Волгоградская область
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