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Глава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетях

Чиновник угрожал расправой участнику онлайн-игры, а также рассказал зрителям о неуставных отношениях с сотрудницами

Глава Минприроды уволил замглавы Росгеологии Горринга после скандального видео в соцсетях
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин распорядился уволить скандального заместителя главы "Росгеологии" Руслана Горринга, главе госхолдинга Роману Панову объявлен выговор. Об этом сообщила "Интерфаксу" глава пресс-службы министерства Наталья Хлопунова.

"После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала - первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга и провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор", - сказала она.

Позже в пресс-службе "Росгеологии" заявили, что компания расторгла контракт с Горрингом.

"В АО "Росгеология" проведена проверка информации, появившейся в СМИ в отношении первого заместителя генерального директора Р.И.Горринга. Подтверждающих фактов нарушения трудовых отношений и разглашения коммерческой информации не установлено. В то же время с учетом обстоятельств появления данной информации контракт с указанным сотрудником расторгнут", - сообщили в пресс-службе компании.

Бывший первый заместитель главы компании "Росгеология" Горринг оказался в центре скандала после того, как Telegram-канал "Медиакиллер" опубликовал отрывок из его стрима на "Твиче" (Twitch — видеостриминговый сервис, специализируется на компьютерных играх). Во время игры в PUBG (многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы) Горринг много сквернословил, расстроившись, что у него украли автомат SCAR, оскорблял других игроков, а после начал угрожать физической расправой, признавшись, что "рос среди урок".

Помимо этого, чиновник признался зрителям в чате в неуставных отношениях с сотрудницами. Бывший заместитель главы "Росгеологии", обращаясь к находящейся за кадром подчиненной, вынуждает ее рассказать, как он ее "казнил", "уволил", а потом взял обратно". По словам девушки, Горринг уволил ее за то, что она заказала ему билет на самолет в бизнес-класс вместо первого, а затем "помиловал", отправив работать в филиал, с наставлением "стучать" ему о происходящем там.

В завершении трансляции Горринг, используя ненормативную лексику, похвастался будущей встречей с главой "НОВАТЭК" Леонидом Михельсоном.

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Теги: Минприроды, Дмитрий Кобылкин, Росгеология, Руслан Горринг
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