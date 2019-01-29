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Что произошло за день: вторник, 29 января

Увольнение скандального чиновника из "Росгеологии", избиение стюардессы пассажиром и арест похитителя картины Куинджи

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Заместителя главы "Росгеологии" уволили после скандальных заявлений о сексе с сотрудницами. Руслан Горринг во время онлайн-игры сквернословил, оскорблял других игроков, угрожал физической расправой, рассказывал о неуставных отношениях с сотрудницами.

- Пассажир рейса Петербург - Анталья избил стюардессу, в результате чего самолет авиакомпании "Россия" совершил экстренную посадку в Сочи. Дебошир, который, предположительно, был пьян, задержан, в отношении него заведено уголовное дело.

- Суд арестовал Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки. Фигурант дела о хищении особо ценного предмета, совершенного группой лиц по предварительному сговору, останется в СИЗО до 27 марта 2019 года. Следствие не исключает, что злоумышленник действовал не один. Полотно уже осмотрели эксперты - на нем обнаружены потертости, но они не критические.

- США дали самопровозглашенному президенту Венесуэлы доступ к правительственным счетам в своих банках. Речь идет о счетах, принадлежащим непосредственно кабмину Венесуэлы и ЦБ Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и других американских банках. Кроме того, США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, где реализуется основная часть экспортируемой компанией нефти.

- Минфин РФ оценил шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу и пришел к выводу, что проблемы будут. А Венесуэла через два месяца должна выплатить РФ больше $100 млн. В ведомстве полагают, что все зависит сейчас от армии, а глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Москва намерена и дальше поддерживать правительство президента Мадуро. С ним согласен глава Нацразведки США, который прогнозирует поддержку Россией Николаса Мадуро и вмешательство Москвы в выборы на Украине.

- Минтруд предложил отменить обязательные медосмотры офисным работникам. Сейчас сотрудники, работающие за компьютерами, должны раз в два года обследоваться у офтальмолога и невролога, но Минтруд считает, что такие условия труда не могут считаться вредными.

- Власти Приморья попросили не отправлять тигра Амура в зоопарк на Кубани. Амурского тигра, который дружил с козлом Тимуром, хотят перевезти в Краснодарский край, где, как говорит директор приморского сафари-парка, у животного будет маленькая клетка вместо вольера размером с футбольное поле. Власти региона указывают на значимость Амура для туризма в регионе.

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