В Кремле не знакомы с идеей Минюста о "вынужденной коррупции"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Кремле не ознакомились с предложениями Минюста РФ о внесении изменений в законодательство о противодействии коррупции, в которых предлагается ввести термин "вынужденная коррупция".

"Никак не оцениваем, нет никакой позиции, потому что я пока не знаком детально с этой инициативой", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Минюст РФ планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции и по итогам общественного обсуждения определит, при каких обстоятельствах несоблюдение антикоррупционных требований не будет считаться правонарушением.

Как сообщили "Ведомости", по мнению Минюста, есть ситуации, когда возможно освобождение коррупционера от ответственности, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов.