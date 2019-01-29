Минюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителями

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции и по итогам общественного обсуждения определит, при каких обстоятельствах несоблюдение антикоррупционных требований не будет считаться правонарушением, сообщила во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующий комментарий Минюста.

"Минюст сообщил, что о конкретных случаях, когда несоблюдение антикоррупционных требований вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет являться правонарушением, министерство проинформирует по результатам общественного обсуждения размещенного уведомления", - отмечается в публикации.

Издание уточняет, что соответствующее уведомление ведомство разместило на портале проектов нормативно-правовых актов. В уведомлении говорится, что поправки готовятся во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, а в их разработке вместе с Минюстом участвуют министерство труда и социальной защиты, министерство внутренних дел, Генпрокуратура и Следственный комитет РФ. Доклад о необходимых изменениях в федеральный закон "О противодействии коррупции" уже внесен в правительство.

"По действующему закону оценивать коррупционные правонарушения уполномочены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. В случае установления ими обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие чиновника не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение. Но иногда соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено, говорится в уведомлении. Такое освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов, отмечает Минюст", - говорится в статье.

При этом примеры таких обстоятельств в уведомлении не приводятся, пишут "Ведомости".