ФСБ выступила против создания единой базы задержанных в России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности выступила против предложения Совета по правам человека создать единую базы данных о задержанных; об этом говорится в отзыве, предоставленном ФСБ на рекомендации СПЧ.

Ответ ведомства во вторник размещен на сайте СПЧ.

Совет предлагал создать в каждом регионе единые базы, доступные адвокатам и родственникам задержанных. "Для сохранения персональных данных задержанный указывает круг лиц, которому может быть сообщено о его задержании и открыт доступ к информации о месте его нахождения. Кроме того, доступ к такой информации должны иметь вступившие в дело адвокаты, члены ОНК, члены Общественных советов при территориальных органах ФСИН России и МВД России", - говорилось в предложении СПЧ.

Однако в ФСБ сочли, что такие базы и доступ к ним, который может определять сам подозреваемый, позволят получить информацию о фигурантах дел "лицами, не имеющими непосредственного отношения к расследованию уголовного дела, а также заинтересованными в его исходе, в том числе, причастными к совершению преступления".

"Реализация данных может позволить лицам, причастным к осуществлению противоправной деятельности в ущерб безопасности РФ, получить информацию о задержании подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам о государственной измене или шпионаже", - считают в ФСБ.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов предлагал создать автоматизированную систему "ФСИН" с данными о заключенных и записями видеокамер наблюдения из колоний и СИЗО. "Чтобы в любой момент глава Федеральной службы исполнения наказаний мог нажать кнопку и посмотреть, что происходит в том или ином учреждении", - отметил Федотов.