ФСБ высказалась против введения в УК статьи о пытках как должностном преступлении

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ФСБ России считает избыточным введение в Уголовный кодекс нового состава должностного преступления "пытки", так как в УК уже есть соответствующие статьи.

"По пункту 2.3 рекомендаций введение в Уголовный кодекс РФ (далее - УК России) нового состава должностного преступления "пытки" считаем избыточным, поскольку соответствующее деяние может быть квалифицировано по пункту "д" части второй статьи 117 (истязание с применением пытки) или по пункту "а" части третьей статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия) УК России",- говорится в ответе ФСБ на рекомендации Совета по правам человека по итогам спецзаседания "Открытость и законность - главные гарантии уважения человеческого достоинства в учреждениях уголовно-исполнительной системы".

Ответ ведомства размещен на сайте СПЧ.

В декабре прошлого года Совет по правам человека при президенте РФ предложил Минюсту и МВД выделить пытки в отдельную статью Уголовного кодекса.

В Совете отмечали, что это должно быть сделано в целях приведения уголовного законодательства РФ в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В Уголовном кодексе РФ пытки не рассматриваются как самостоятельный вид преступления. Наказание за действия с применением пыток назначается по совокупности преступлений.