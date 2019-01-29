Уральским подросткам, насмерть забившим инвалида, предъявили обвинение в убийстве

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Четверым уральским подросткам предъявили обвинение в убийстве инвалида, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель следственного отдела по городу Березовский СУ СКР по Свердловской области Алексей Зырянов.

В начале августа 2018 года в городе Березовском четверо подростков 14-16 лет позвали 20-летнего инвалида за гаражи пить пиво. Там они начали над ним издеваться, а потом избили до смерти. 13-летняя девочка снимала все на камеру телефона.

Подросткам сначала предъявили обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть, однако позже оно было переквалифицировано.

Девочка, снимавшая убийство на телефон, проведет полтора года в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.