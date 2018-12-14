Девочка, снявшая на телефон избиение до смерти инвалида на Урале, проведет 1,5 года в спецучреждении

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отменил постановление Березовского городского суда об отказе помещать в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа девочку, которая снимала на камеру жестокое избиение 20-летнего инвалида в Березовском, сообщает пресс-служба облсуда.

"По решению суда ближайшие 1,5 года девочке предстоит провести в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа под присмотром педагогов-психологов", - говорится в сообщении.

В начале августа в городе Березовском подростки позвали 20-летнего инвалида за гаражи пить пиво. Там они начали над ним издеваться, а потом избили до смерти. 13-летняя девочка снимала все это на камеру телефона.

Четырем подросткам 14-16 лет было предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Двое из них, в том числе 16-летний фигурант, который, по версии следствия, активнее всех избивал молодого человека, находятся под стражей, двое - под домашним арестом.

Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.