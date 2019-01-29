Власти Петербурга согласились перезаключить договор аренды с "Мемориалом"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга приняли решение перезаключить с правозащитным обществом "Мемориал" договор аренды помещения на Разъезжей улице, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

"Звонил вице-губернатор Евгений Елин. Вопрос с "Мемориалом" решен - он остается в прежнем помещении на Разъезжей, 9. Расторжение старого договора аренды остановлено, выселения не будет, новый договор аренды будет заключен до 1 марта 2019 года", - написал Вишневский в фейсбуке.

Комментарием со стороны "Мемориала" и властей города "Интерфакс" пока не располагает.

В середине августа прошлого года руководитель "Мемориала" Галина Школьник сообщила "Интерфаксу", что городской комитет имущественных отношений уведомил организацию об отказе в продлении аренды помещения на Разъезжей улице, которое правозащитники занимали с декабря 1997 года. По ее словам, срок аренды помещения у организации закончился в конце февраля 2017 года, но еще с лета 2016 года руководство общества начало просить Смольный о продлении договора.

В конце августа Смольный сообщил, что работа по расторжению договора аренды и выселению "Мемориала" из занимаемого помещения приостановлена для проведения дополнительной работы по вопросу, однако 9 октября в адрес "Мемориала" город направил уведомление о необходимости покинуть помещение в трехмесячный срок.

21 ноября из ответа вице-губернатора Михаила Мокрецова депутату городского парламента Борису Вишневскому стало известно, что власти города рассматривают вопрос предоставления помещения на Разъезжей улице Центру поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом". Как сообщили "Интерфаксу" в центре, организация не намерена въезжать в это помещение.

В середине января в пресс-службе комитета имущественных отношений "Интерфаксу" сообщили, что помещение по-прежнему находится в пользовании "Мемориала", а сама организация уведомлена о возможности вновь обратиться за продлением аренды.

Благотворительная историко-просветительская правозащитная организация "Мемориал" занимается юридической, социальной и психологической поддержкой жертв политических репрессий, проводит сбор и обработку сведений о репрессированных.