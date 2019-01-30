Уверенность россиян в боеготовности армии достигла максимума с 2000 года

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство (88%) россиян уверены, что российская армия способна защитить страну в случае военной угрозы со стороны других государств, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Это максимальный уровень уверенности в армии с 2000 года. Не верят в боеспособность вооруженных сил РФ 9% опрошенных.

Между тем более половины (56%) респондентов считают реальной военную угрозу для России со стороны других государств, 39% придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.