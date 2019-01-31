Почти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется страна

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Количество россиян, которые считают, что сегодня страна движется по неверному пути, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения, следует из январского опроса, проведенного Левада центром.

Согласно данным исследования, поступившим в четверг в "Интерфакс", мнение о неверном пути высказали 45% участников опроса - наибольшее количество за последние 12 лет; о том, что дела в стране идут в правильном направлении, заявили 42% респондентов, еще 13% опрошенных затруднились дать ответ на поставленный вопрос.

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 64% россиян, не одобряют 34% респондентов, отмечается в опросе.

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно данным социологов Левада центра, довольны 33% респондентов, недовольны 66%; деятельность кабинета министров при этом одобряют 38% опрошенных, не одобряют 61% участников опроса.

Россияне в большинстве своем негативно относятся к деятельности Госдумы: об отрицательном отношении к нижней палате парламента заявили 64% опрошенных; положительную оценку этому институту власти дали 33% респондентов.

Деятельность губернаторов (в Москве - мэра столицы) одобряют более половины россиян - 58%, не одобряют 39% граждан, отмечается в опросе Левада центра.