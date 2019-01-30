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Все зимние трассы закрыли на Ямале из-за морозов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Все четыре зимних автодороги регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе в среду закрыты из-за сильных морозов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

В частности, движение временно запрещено по зимникам "Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале", "Салехард - Надым", "Уренгой - Красноселькуп" и "Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги". В некоторых районах ЯНАО температура воздуха опустилась до 46 градусов.

На каждом контрольно-пропускном пункте вводится усиленное дежурство. Дорожная техника приведена в режим повышенной готовности. Также будут приняты дополнительные меры, чтобы не допустить выезд машин на зимники в объезд КПП.

"При таких погодных условиях движение по зимнику крайне небезопасно. Специалисты призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники - это опасно для жизни", - говорится в сообщении.

Зимники проходят в местах, где нет мобильной связи, и в случае происшествия будет невозможно вызвать помощь.

По прогнозам синоптиков, морозы продержатся до субботы. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 15 градусов и больше. Ожидается, что в пятницу температура воздуха может достигать минус 50 градусов.

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Теги: ЯНАО
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