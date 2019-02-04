Соревнования "Лыжня России" в Тюмени перенесли на март из-за морозов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России", которые должны были пройти в Тюмени 9 февраля, перенесены на начало марта, сообщает в понедельник городской департамент по спорту и молодежной политике.

"По прогнозам синоптиков, 9 февраля в Тюмени ожидается достаточно низкая температура воздуха, столбик термометра опустится до минус 28 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что соревнования перенесены на 2 марта.

В этот день на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья пройдут забеги на дистанции на один, три и пять километров.

Ранее сообщалось, что 1-8 февраля в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за 30-35-градусных морозов. В Тюмени 4 февраля не учатся ученики начальных классов, в Ишиме остались дома школьники с первого по девятый классы.