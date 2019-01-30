Сенатор Арашуков лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийстве

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации на закрытой части пленарного заседания в среду дал согласие на арест сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова в связи с убийством, совершенным девять лет назад, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Докладывал по этому вопросу генеральный прокурор Юрий Чайка. Но также принимали участие и глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин и его заместитель", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, Арашукова задержали прямо в зале заседаний верхней палаты.

Позже информацию о задержании Арашукова подтвердили в Следственном комитете.

Пленарное заседание верхней палаты парламента в среду началось в закрытом режиме, хотя изначально о подобных планах не сообщалось. В пресс-службе Совфеда сказали, что сенаторы решили обсудить в закрытом режиме ряд оргвопросов, не уточнив, о чем именно идет речь.

В 2010 году в Черкесске был убит лидер движения "Адыге-Хасэ" Аслан Жуков; задержанные по этому делу на допросах заявляли, что его заказчиком был Арашуков. Также сообщалось о причастности сенатора к убийству советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, также произошедшего в 2010 году.