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Сенатор Арашуков задержан по подозрению в создании преступного сообщества и заказном убийстве

Есть обновление от 11:50

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Задержанному сенатору от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову вменяется создание преступного сообщества и заказное убийство лидера республиканского молодежного движения Аслана Жукова в 2010 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В РоссииСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и арестован по делу об убийствеСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и арестован по делу об убийствеЧитать подробнее

Арашуков подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и статьей 105 УК РФ (убийство). По данным правоохранительных органов, он причастен к организации убийства лидера карачаевского молодежного движения Аслана Жукова в 2010 году, сказал собеседник агентства.

По его словам, осенью прошлого года три фигуранта уголовного дела об убийстве Жукова дали показания о том, что это преступление организовал Арашуков.

Другой источник агентства сообщил, что в пособничестве в убийстве Жукова также подозревается один из близких родственников Арашукова.

"По предварительной информации, пособником в убийстве лидера молодежного движения в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова мог быть зять сенатора Арушукова, который выступил посредником между заказчиком и исполнителем убийства. На данный момент его местоположение неизвестно", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В сентябре 2018 года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело об убийствах в 2010 году Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Ранее в среду информированный источник сообщил, что на закрытой части заседания Совфеда Арашуков был лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийстве. Позже эту информацию официально подтвердили в Следственном комитете.

Убийства Аслана Жукова и Фраля Шебзухова

Лидер молодежного движения "Адыге-Хасэ" Аслан Жуков был убит в марте 2010 года несколькими выстрелами. По подозрению в совершении преступления был задержан Расул Аджиев, у которого, по версии обвинения, на тот момент сложилась конфликтная ситуация с Жуковым.

В 2012 году горсуд Черкесска признал Аджиева невиновным в убийстве, однако в августе нынешнего года он явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство Жукова.

В настоящее время следствие по делу об убийстве Жукова возобновлено, сообщали ранее в пресс-службе регионального управления СК.

Фраллт Шебзухов был убит в мае 2010 года в Черкесске. По данным следствия, на чиновника напали трое неизвестных, избив его бейсбольными битами. Шебзухов, уклоняясь от ударов, попытался убежать, но был убит из огнестрельного оружия.

По делу об убийстве Шебзухова были осуждены четверо местных жителей - Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Назим Кущетеров и Султан Джанкезов, которым также вменялось покушение на убийство замглавы местного управления Федерального казначейства Натальи Нагорновой в 2008 году.

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Теги: Рауф Арашуков

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