Школы ростовских Шахт эвакуированы из-за сообщений о минировании

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Все школы города Шахты Ростовской области эвакуированы из-за сообщений о минировании в среду утром, сообщили агентству "Интерфакс" в городской администрации.

"Информация о минировании школы №43 в поселке Майском пришла в 9:45 по московскому времени, позже директорам других школ тоже пришла информация о минировании. Администрацией вместе с УВД и антитеррористической комиссией города принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех школах города Шахты. Сотрудники полиции проводят следственные действия во всех школах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что старшеклассники эвакуированных школ ушли домой, учащихся младших классов забрали родители. На данный момент в пяти школах остались 22 ребенка - их вывели из зданий школ и разместили в теплых помещениях поблизости, где они вместе с педагогами ждут своих родителей.

Как сообщалось, из-за звонков о минировании в среду были закрыты все школы Великого Новгорода. В последние дни сообщения об угрозе взрывов поступали, в частности, в учреждения в Астрахани, Кемерове, Абакане, Красноярске, Омске, Барнауле, Новосибирске и Новоалтайске.

14 января в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. В квартирах второго подъезда находились 55 человек, пятеро из них погибли, двое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).