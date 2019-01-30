Массовые сообщения о минировании в регионах Северо-Запада не подтвердились

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в ряде школ и учреждений в Мурманске, Вологде и Череповце не подтвердились, сообщили в среду в местные власти.

"С самого утра мне начала поступать информация об анонимных звонках и письмах, в которых сообщается о взрывных устройствах в школах и торговых центрах Вологодской области. Факт веерной рассылки подобных электронных писем подтверждается по многим регионам страны", - цитирует пресс-служба правительства Вологодской области губернатора региона Олега Кувшинникова.

Как отмечается в релизе, ни один из фактов минирования социальных объектов Вологды и Череповца не подтвердился.

Кроме того, в управлении ФСБ по Мурманской области сообщили, что в среду после звонков с угрозами взрыва в Мурманске прошла эвакуация "некоторых учреждений социальной инфраструктуры и органов государственной власти". Проверки так же не подтвердили реальность угроз.

По данным информированного источника, сообщения о минировании также не подтвердились и в Карелии.

Как сообщает пресс-служба правительства Новгородской области, все медицинские организации региона вернулись к обычному режиму работы. "После обследования учреждений представителями силовых структур больницы вернулись к прежнему режиму работы. Сохраняется режим повышенной готовности", - говорится в релизе.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал "Интерфаксу", что минирование правительства области также не подтвердилось. "Здание обследовали кинологи. Проверка других объектов продолжается", - сказал он.

Как сообщалось, в среду в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской областях, в Карелии и Великом Новгороде из-за звонков о минировании прошли массовые эвакуации школ, зданий городских администраций и медучреждений.