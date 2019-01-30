Сразу три американских военных самолета провели разведку вблизи Крыма

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Два самолета ВМС США и один самолет ВВС США в среду провели многочасовые разведывательные полеты вблизи побережья Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в операции были одновременно задействованы самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V.

Самолеты, вылетевшие с авиабаз в Греции и Италии, курсировали вдоль западного, юго-западного и южного побережья полуострова. При этом морской разведчик P-8A Poseidon длительное время кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к побережью на расстояние около 32 км.

В последнее время отмечается значительный рост количества американских разведывательных полетов вблизи российских границ. Как сообщалось, во вторник у российских рубежей в регионе Балтики совершили разведывательные полеты два американских военных самолета. В понедельник были зафиксированы три таких полета, в частности, американские самолеты вели разведку вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.