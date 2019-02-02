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Американский военный самолет провел пятый за неделю полет вблизи Крыма

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американский разведывательный самолет в субботу совершил очередной многочасовой полет вблизи побережья Крыма, а также Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Военно-морских сил США EP-3E Aries II, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение около трех часов летал по линии вдоль юго-западного, южного побережья Крыма, юга Керченского пролива и побережья Кубани в районе Новороссийска.

Это уже пятый разведывательный полет американского военного самолета у российских берегов на Черном море за текущую неделю.

В последнее время отмечается значительный рост количества американских разведывательных полетов вблизи российских границ.

Как сообщалось, в пятницу стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135V провели многочасовые полеты вблизи Крыма и Калининградской области. В среду сразу три американских разведывательных самолета также вели многочасовые полеты вблизи Крыма. Во вторник у российских рубежей в регионе Балтики совершили разведывательные полеты два американских самолета. В понедельник были зафиксированы три таких полета, в частности, американские самолеты вели разведку вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

В общей сложности на нынешней неделе американские разведчики уже совершили, по меньшей мере, 11 полетов у границ России.

По имеющимся данным, в субботу у сирийского побережья и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус был также зафиксирован полет американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon. Американский морской разведчик с бортовым номером 168764, поднявшись с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов выполнял задание в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии.

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Теги: США, Крым

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