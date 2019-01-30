ВС РФ признал незаконной попытку ФАС получить доступ к банковской тайне

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ в среду признал неправомерными требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к Связь-банку предоставить данные о клиенте, защищенные банковской тайной, передает из зала суда корреспондент "Интерфакса".

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу банка и отменила решения нижестоящих судов, принятые в пользу ФАС. Коллегия вынесла решение, не отправляя спор на новое рассмотрение.

Нижестоящие суды решили, что профильный для ФАС закон о защите конкуренции не ограничивает антимонопольные органы в части получения информации, необходимой для осуществления своих функций, а потому, если сведения, защищенные банковской тайной, им нужны, то их можно истребовать. "Объем запрашиваемых сведений, состав документов, порядок и сроки их представления должны определяться антимонопольным органом в каждом конкретном случае в зависимости от предмета проверки и иных существенных обстоятельств", - излагается позиция судов в материалах дела.

По мнению юристов Связь-банка, это не так. Их позиция такова: по закону о защите конкуренции охраняемые тайной данные предоставляются в антимонопольный орган в соответствии с требованиями федерального законодательства. Закон содержит закрытый перечень лиц, которым могут быть предоставлены сведения, содержащие банковскую тайну. И среди этих лиц нет антимонопольных органов.

Судебное разбирательство возникло после того, как осенью 2017 года ФАС запросила в Связь-банке в рамках дела о нарушении закона о конкуренции сведения обо всех операциях по счетам АО "Ирмаст-Холдинг". Банк сначала уклонился от раскрытия данных, но затем, после возбуждения административного дела по части 5 статьи 19.8 КоАП (непредставление информации по требованию антимонопольных органов), закончившегося штрафом на минимально возможные 50 тысяч рублей, все же выдал затребованные ФАС сведения.

Антимонопольная служба осознает, что законодательство не содержит прямого разрешения на получение данных, защищенных банковской тайной, и пытается расширить свои полномочия в этой сфере законодательно. Во вторник ФАС сообщила о подготовке поправок в закон о банках и банковской деятельности, предоставляющих ведомству доступ к банковской тайне в рамках борьбы с картельными соглашениями. По заявлению службы, это необходимо "в целях унификации антимонопольного и банковского законодательства.