ФАС предложила не выпускать мобильные устройства на рынок без российского ПО

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Минкомсвязь проект поправок, предусматривающих обязательную установку российского программного обеспечения на смартфонах, планшетах, ноутбуках и стационарных компьютерах весом до 10 кг для выхода на российский рынок, сообщает в среду газета "Коммерсант".

В соответствии с январской концепцией ФАС, речь шла о браузере, антивирусе, программе геопозиционирования и мессенджере. Перечень устройств, типов ПО, порядок формирования и ведения реестра будут позже устанавливаться правительством.

В ФАС подтвердили, что законопроект направлен в Минкомсвязь и напомнили, что в РФ абонентское оборудование связи подлежит сертификации.

"Выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации такого оборудования", - заявил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

В то же время, представитель ассоциации РАТЭК (входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и др.) Антон Гуськов заявил, что для подтверждения условий предустановки и удаляемости приложений и софта таких стандартов не существует, что делает требования невыполнимыми хотя бы до выработки таких стандартов. Он также уточнил, что при реализации проекта Россия отстанет технологически.

По данным собеседников "Ъ" на рынке связи, документом обеспокоена компания Apple, которая направила в ФАС соответствующий отзыв и надеется на продолжение обсуждения законопроекта. "Яндекс", в свою очередь, выиграет от инициативы, поскольку сейчас вынужден платит. десятки миллионов долларов в год за предустановку своих приложений в смартфонах.