Зампред правительства Ленобласти Коваль сообщил, что обвиняется в мошенничестве

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль доставлен в Дзержинский районный суд Петербурга для избрания меры пресечения.

Как передал корреспондент "Интерфакса", чиновник доставлен в зал суда в сопровождении конвойных. Ходатайство следствия об избрании для него меры пресечения рассмотрит судья Владимир Васюков.

"Часть 4, 159 статья (мошенничество в особо крупном размере - ИФ) по моей работе в "Газпром газораспределение" шесть лет назад", - сказал журналистам Коваль перед заседанием, отвечая на вопрос, по какой статье предъявлено обвинение.

Как сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе администрации Ленинградской области, накануне сотрудники правоохранительных органов провели с О.Ковалем следственные действия в рамках дела, связанного с его работой в структурах "Газпрома".

По информации осведомленного источника, дело касается компании ООО "Производственно-строительное объединение "Блок-Монолит" и ее деятельности в Вологодской области по контактам с "Газпромом".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Производственно-строительное объединение "Блок-монолит" - оптовая неспециализированная торговля. Гендиректор компании - Дмитрий Цветков, бенефициар - Александр Васильев. Коваль по состоянию на 27 февраля 2008 года являлся совладельцем 45,45% доли компании.

Коваль родился 26 января 1969 года. С 2009 по 2014 год работал заместителем генерального директора по капстроительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение". С 2011 года по октябрь 2015 года Коваль был депутатом Заксобрания Ленинградской области 5-го созыва, членом президиума, заместителем секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия".

С 2015 года Коваль - заместитель председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике. На данный момент он не уволен, находится в отпуске.

С октября 2018 года Коваль также занимает должность президента Федерации футбола Ленинградской области.