В России

Зампред правительства Ленобласти арестован по делу о мошенничестве с деньгами "Газпрома"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца обвиняемого в мошенничестве заместителя председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олега Коваля.

В сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга уточняется, что Коваль, обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ, заключен под стражу до 28 марта.

"Как полагает следствие, Коваль, являясь заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение" и фактическим владельцем ООО "Межрегионстрой", с корыстной целью распоряжения похищенными денежными средствами, в период с 16.12.2013 по 29.04.2015 вступил в преступный сговор с Александром Шульгой и иными лицами, то есть организовал и руководил исполнением хищения денежных средств, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО "Газпром газораспределение" и перечисленных на счет ООО "Межрегионстрой", на сумму не менее 28 014 600 рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Накануне по аналогичному обвинению в Петербурге был арестован бывший руководитель Фонда капстроительства Ленинградской области, гендиректор ООО "Ленстройэнерго" Шульга.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Ленинградской области, во вторник сотрудники правоохранительных органов провели с Ковалем следственные действия в рамках дела, связанного с его работой в структурах "Газпрома".

По информации осведомленного источника, дело касается компании ООО "Производственно-строительное объединение "Блок-Монолит" и ее деятельности в Вологодской области по контактам с "Газпромом".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Блок-монолит" - оптовая неспециализированная торговля. Гендиректор компании - Дмитрий Цветков, бенефициар - Александр Васильев. Коваль по состоянию на 27 февраля 2008 года являлся совладельцем 45,45% доли компании.

Коваль с 2009 по 2014 год работал заместителем генерального директора по капстроительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение". С 2011 года по октябрь 2015 года был депутатом Заксобрания Ленинградской области пятого созыва.

С 2015 года Коваль - заместитель председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике. На данный момент он не уволен, находится в отпуске.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ленобласть, Олег Коваль, Газпром

Новости по теме

В России
Суд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаСуд арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова
Следствие посчитало, что Рауль Арашуков может уехать за границу или оказать давление на участников расследованияПодробнее
 Почти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется страна
Этот показатель достиг максимума за последние 12 летПодробнее
 Вице-губернатор Петербурга призвала удовлетворить имперские амбиции городаВице-губернатор Петербурга призвала удовлетворить имперские амбиции города
Свою позицию Совершаева обосновала тем, что Петербург, по ее мнению, был столицей на 100 лет дольше МосквыПодробнее
 Чуприков извинился за кражу картины КуинджиЧуприков извинился за кражу картины Куинджи
Он рассказал, что любит ходить в музеи, но предпочитает делать это бесплатноПодробнее
Путин оставил за Россией право защищать свободу вероисповедания на УкраинеПутин оставил за Россией право защищать свободу вероисповедания на Украине
Президент сожалеет, что Константинополь вмешался в церковный раскол в соседнем государстве, инициаторы которого, "словно учились у безбожников прошлого века"Подробнее
 Вывоз сухих отходов предложили сделать бесплатным для населенияВывоз сухих отходов предложили сделать бесплатным для населения
Речь идет о мусоре, который можно отправить на переработку, - пластике, бумаге, стекле и металлеПодробнее
 Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в РоссииРоскомнадзор нашел нарушения у вещателя "Би-Би-Си" в России
Проверки начались после того, как у российского телеканала RT возникли проблемы в ВеликобританииПодробнее
 Власти РФ опровергли слухи об отправке военных в ВенесуэлуВласти РФ опровергли слухи об отправке военных в Венесуэлу
Ранее появились сообщения об отправке Москвой самолета с военнослужащими в южно-американскую странуПодробнее
 В Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернетаВ Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернета
Глава комитета по информационным технологиям считает, что давление Запада на РФ вполне может привести к таким последствиямПодробнее
 Запуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетой
Накануне в СМИ сообщалось о проблемах с разгонным блоком "Фрегат", выявленных на космодроме Куру во французской ГвианеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Полярный вихрь накрыл США10 фото
31 января
Полярный вихрь накрыл США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаВ РоссииПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаВ РоссииЧуприков извинился за кражу картины КуинджиВ РоссииПутин оставил за Россией право защищать свободу вероисповедания на УкраинеВ РоссииЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойВ РоссииВ Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернета

В Ливане после многомесячного ожидания объявлен состав нового правительства

Зампред правительства Ленобласти арестован по делу о мошенничестве с деньгами "Газпрома"

Глава МИД Франции назвал создание механизма расчетов с Ираном важным политическим жестом

Защита будет обжаловать арест Арашукова-старшего

Суд арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова

Суд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаСледствие посчитало, что Рауль Арашуков может уехать за границу или оказать давление на участников расследования Подробнее

Правительство одобрило уточнение законов о "шпионских" устройствах

Трамп пообещал на следующей неделе назвать дату и место встречи с Ким Чен Ыном

ЦБ предложил наказывать банки за неправомерный отказ от обслуживания клиента

ЕС решил создать контактную группу по Венесуэле

Суд арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова

Что произошло за день: четверг, 31 января

Слухи о нехватке продуктов в Москве, проблемы с запуском "Союза" и оскорбительная для мусульман обувь Nike Подробнее

Лондон, Париж и Берлин объявили о создании механизма для расчетов с Ираном

Для обхода санкций США в Париже появится посредническое бюро INSTEX Подробнее

У московского зоопарка появится гимн

Арашуков-старший не признал вину в хищении газа на 30 млрд рублей

Фотохроника 31 января

Фотохроника 31 января6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');