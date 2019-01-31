Зампред правительства Ленобласти арестован по делу о мошенничестве с деньгами "Газпрома"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца обвиняемого в мошенничестве заместителя председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олега Коваля.

В сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга уточняется, что Коваль, обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ, заключен под стражу до 28 марта.

"Как полагает следствие, Коваль, являясь заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение" и фактическим владельцем ООО "Межрегионстрой", с корыстной целью распоряжения похищенными денежными средствами, в период с 16.12.2013 по 29.04.2015 вступил в преступный сговор с Александром Шульгой и иными лицами, то есть организовал и руководил исполнением хищения денежных средств, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО "Газпром газораспределение" и перечисленных на счет ООО "Межрегионстрой", на сумму не менее 28 014 600 рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Накануне по аналогичному обвинению в Петербурге был арестован бывший руководитель Фонда капстроительства Ленинградской области, гендиректор ООО "Ленстройэнерго" Шульга.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Ленинградской области, во вторник сотрудники правоохранительных органов провели с Ковалем следственные действия в рамках дела, связанного с его работой в структурах "Газпрома".

По информации осведомленного источника, дело касается компании ООО "Производственно-строительное объединение "Блок-Монолит" и ее деятельности в Вологодской области по контактам с "Газпромом".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ООО "Блок-монолит" - оптовая неспециализированная торговля. Гендиректор компании - Дмитрий Цветков, бенефициар - Александр Васильев. Коваль по состоянию на 27 февраля 2008 года являлся совладельцем 45,45% доли компании.

Коваль с 2009 по 2014 год работал заместителем генерального директора по капстроительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение". С 2011 года по октябрь 2015 года был депутатом Заксобрания Ленинградской области пятого созыва.

С 2015 года Коваль - заместитель председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике. На данный момент он не уволен, находится в отпуске.