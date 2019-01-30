СКР попросил арестовать сенатора Арашукова из-за его возможности скрыться в ОАЭ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следствие считает, что сенатор Рауф Арашуков, находясь на свободе, может скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где у него, предположительно, есть вид на жительство, а также оказать давление на свидетелей, давших против него показания, передает корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда Москвы, где в среду рассматривается вопрос об аресте сенатора.

"Следствием получены достаточные данные о том, что Арашуков может скрыться. В частности, получена информация об имеющемся у него виде на жительство в ОАЭ, сейчас она проверяется", - сказал следователь в суде.

"Кроме того, следствие полагает, что Арашуков может оказать давление на свидетелей, дающих в отношении него изобличающие показания. В этой связи считаю невозможным избрание ему иной меры пресечения", - добавил следователь.

В свою очередь, прокурор поддержал доводы следствия "как обоснованные мотивированные и отвевающие требованиям законодательства".

Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. Также в этот день был задержан его отец Рауль Арашуков.

По данным следствия, сенатору предъявлено обвинение по трем статьям УК. В частности, он обвиняется в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля, а его отец Рауль подозревается в создании этого сообщества и мошенничестве.