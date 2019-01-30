Суд решил рассматривать вопрос об аресте сенатора Арашукова в закрытом режиме

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах, передает корреспондент "Интерфакс".

"Суд постановил: ходатайство стороны защиты удовлетворить, провести дальнейшее рассмотрение дела в режиме закрытого судебного заседания", - огласила решение судья Наталия Дудурь.

Соответствующее ходатайство адвокаты сенатора заявили, "поскольку в его адрес поступали угрозы с требованием признать себя виновным, а в зале находится большое количество неустановленных людей". Кроме того, согласно позиции защиты, на слушании могут быть разглашены данные медицинского характера.

Следователь и прокурор не возражали против удовлетворения ходатайства адвокатов.

До закрытия заседания следователь успел огласить свое ходатайство об аресте Арашукова, отметив, что находясь на свободе, сенатор может скрыться в ОАЭ, где у него, предположительно, есть вид на жительство, а также оказать давление на свидетелей, дающих на него изобличающие показания. Прокурор успел заявить, что поддерживает позицию следствия и считает необходимым поместить Арашукова в СИЗО.

Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). По словам адвоката Евгения Устина, сенатор не признает свою вину.

Арашуков был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последний также был задержан в среду, ему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.