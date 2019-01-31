В Великом Новгороде снова заработали школы, закрывшиеся после звонков о минировании

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Все закрытые в среду из-за сообщений о минировании учреждения образования и здравоохранения в Великом Новгороде возобновили работу, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-центре правительства Новгородской области.

"Информация о новых готовящихся актах терроризма пока не поступала", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в среду 32 новгородских школы и гимназии, а также четыре больницы и поликлиники получили анонимные звонки о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Персонал учреждений, а также школьники и пациенты были эвакуированы. Учащиеся были распущены по домам. Пациентов "заминированных" больниц перевели в помещения других клиник. Учреждения проверили сотрудники оперативных служб. Взрывных устройств обнаружено не было.