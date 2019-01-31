Кинотеатры сети "Синема Стар" в РФ проверили после сообщения о минировании

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полиция не нашла опасных предметов в кинотеатрах сети "Синема Стар" в семи городах РФ, сообщила "Интерфаксу" операционный директор федеральной киносети Галина Сытинова.

"На текущий момент закончились проверки в кинотеатрах в ТРЦ на Академической, Дмитровском шоссе, Марьиной Роще в Москве, в Санкт-Петербурге, Костроме, Вологде, Тамбове, Твери и Ярославле. Угрозы в этих центрах не подтвердились, кинотеатры готовятся к приему зрителей в залы", - сказала Сытинова.

По ее словам, утром 31 января на электронную почту сети кинотеатров "Синема Стар" поступило письмо с угрозой "минирования".

"В целях проверки безопасности, совместно с сотрудниками МВД проводятся эвакуации. Сейчас на месте работают оперативные службы и кинологи", - сказала она.