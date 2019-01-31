Тайник охранника Николая II нашли в Ессентуках

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Тайник с редкими фотографиями императорской семьи обнаружен в Ессентуках, когда в здании управления Федерального казначейства Ставропольского края проводился ремонт крыши, сообщает министерство туризма и оздоровительных курортов региона.

"Конверт со снимками пролежал сто лет под ветхой балкой. На большинстве фото был запечатлен высокий казак среди сослуживцев и Николай II с детьми. Ни одно из них ранее не публиковалось. На двух карточках сохранились подлинные автографы царских детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снимки принадлежали Анатолию Федюшкину, который в 1907 году поступил на службу в спецподразделение, отвечавшее за охрану императора и его семьи.

"Теперь находка станет жемчужиной коллекции управления казначейства", - сообщается на сайте министерства.

Российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.